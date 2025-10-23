Detuvieron a un joven que desviaba fondos de una empresa a su cuenta de Mercado Pago

Durante la jornada del miércoles, la policía detuvo a un joven acusado de desviar fondos de una empresa a su cuenta de Mercado Pago. El empleado llevaba 15 días trabajando en la firma Metales Concepción, luego de haber sido seleccionado entre varios aspirantes.
La maniobra fue descubierta por un cliente y el empleado, que llevaba 15 días trabajando, quedó detenido mientras investigan el monto desviado.