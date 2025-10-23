"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Mercado Pago

Detuvieron a un joven que desviaba fondos de una empresa a su cuenta de Mercado Pago

La maniobra fue descubierta por un cliente y el empleado, que llevaba 15 días trabajando, quedó detenido mientras investigan el monto desviado.

Durante la jornada del miércoles, la policía detuvo a un joven acusado de desviar fondos de una empresa a su cuenta de Mercado Pago. El empleado llevaba 15 días trabajando en la firma Metales Concepción, luego de haber sido seleccionado entre varios aspirantes.

La maniobra fue advertida gracias a un cliente, que al momento de realizar un pago recibió un gran descuento por pagar en efectivo y le dieron el alias del empleado. Esta situación generó las sospechas que derivaron en la intervención policial.

El joven fue detenido por personal policial, y su teléfono móvil está siendo peritado para determinar la magnitud del dinero desviado. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del hecho y posibles responsabilidades adicionales.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar