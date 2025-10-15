El dólar supera los $1.400 y sube fuerte el blue tras la advertencia de Donald Trump

Lo cierto es que el traspié de la reunión bilateral, que el Gobierno buscará compensar con próximos anuncios o señales, se sumó a las ya instaladas dudas sobre el futuro del esquema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre. Pese a que el ministro Luis Caputo ratificó la continuidad del actual esquema de bandas, la city ve un escenario incierto. Por caso, desde Wall Street, el banco Morgan Stanley trazó tres escenarios para el dólar tras los comicios: todos incluyen un salto cambiario y el más optimista ubica la divisa a $1.700 para fin de año.

Es por eso que, tras el repunte de este martes, los valores de los contratos de dólar futuro siguen al alza este miércoles, aunque todavía lejos de los valores que habían alcanzado antes del debut de la intervención directa del Tesoro de EEUU. Ahora, el contrato a fin de año "pricea" un tipo de cambio mayorista de $1.539.

Por su parte, el dólar blue también se recalienta. El billete informal ya se vende a $1.455, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Es decir, $35 por encima del cierre del martes.

En tanto, los dólares financieros operan con relativa estabilidad, luego de saltar hasta 3,2% como primera reacción a los dichos de Trump. El dólar MEP cotiza a $1.452 y el contado con liquidación (CCL), a $1.481.