El dólar vuelve a tensarse después de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, que estuvo lejos de colmar las expectativas previas. La falta de anuncios concretos y el condicionamiento del auxilio financiero al resultado de las próximas elecciones, expuesto por el mandatario estadounidense, generó incertidumbre entre los inversores. Así, este miércoles continúa la presión alcista sobre el tipo de cambio oficial.
El dólar supera los $1.400 y sube fuerte el blue tras la advertencia de Donald Trump
