"Están muriendo, están luchando por sus vidas": Trump sobre Argentina

Esta declaración contrastó con sus elogios recientes hacia el presidente argentino Javier Milei. Apenas unos días antes, en un almuerzo en la Casa Blanca, Trump había destacado que Milei estaba haciendo "un gran trabajo" y que, a pesar de las dificultades, el país estaba "saliendo" adelante. Incluso condicionó una ayuda económica de 20.000 millones de dólares a que Milei y su coalición ratificaran su apoyo en las elecciones de medio término del 26 de octubre.

Sin embargo, en el avión, ante la pregunta de una periodista sobre si un acuerdo comercial beneficiaba más a Argentina que a Estados Unidos, Trump se mostró molesto y respondió: "Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada". Luego añadió: "Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo".