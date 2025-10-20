"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > Donald Trump

"Están muriendo, están luchando por sus vidas": Trump sobre Argentina

El presidente estadounidense afirmó que Argentina no tiene dinero ni recursos y que lucha por mantenerse a flote, aunque destacó el trabajo de Milei y adelantó posibles acuerdos comerciales.

Durante un vuelo en el avión presidencial desde Florida a Washington, Donald Trump sorprendió al describir la situación económica de Argentina con una crudeza poco habitual: "Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

Esta declaración contrastó con sus elogios recientes hacia el presidente argentino Javier Milei. Apenas unos días antes, en un almuerzo en la Casa Blanca, Trump había destacado que Milei estaba haciendo "un gran trabajo" y que, a pesar de las dificultades, el país estaba "saliendo" adelante. Incluso condicionó una ayuda económica de 20.000 millones de dólares a que Milei y su coalición ratificaran su apoyo en las elecciones de medio término del 26 de octubre.

Sin embargo, en el avión, ante la pregunta de una periodista sobre si un acuerdo comercial beneficiaba más a Argentina que a Estados Unidos, Trump se mostró molesto y respondió: "Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada". Luego añadió: "Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo".

Te puede interesar...

Acuerdos para el futuro

En ese mismo contexto, el exmandatario adelantó que uno de los asuntos que negocia con el gobierno argentino es la posible compra de carne vacuna. "Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso bajaría los precios de la carne acá. Todos los alimentos están bajando de precio, menos la carne", explicó, sugiriendo un potencial beneficio comercial para ambos países.

Este reconocimiento público de la crisis argentina por parte de Trump refleja la complejidad del vínculo entre ambos gobiernos y las tensiones internas que atraviesa Argentina, que enfrenta una situación económica crítica mientras intenta estabilizarse bajo la administración de Milei.

Temas

Te puede interesar