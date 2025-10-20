Durante un vuelo en el avión presidencial desde Florida a Washington, Donald Trump sorprendió al describir la situación económica de Argentina con una crudeza poco habitual: "Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".
"Están muriendo, están luchando por sus vidas": Trump sobre Argentina
El presidente estadounidense afirmó que Argentina no tiene dinero ni recursos y que lucha por mantenerse a flote, aunque destacó el trabajo de Milei y adelantó posibles acuerdos comerciales.