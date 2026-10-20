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Estos son los temas que tratará Diputados en el recinto este jueves

Los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron en Labor Parlamentaria y definieron los temas de la 11° Sesión de este jueves, a las 9.

En la mañana de este martes 20 de octubre, los presidentes de los bloques que integran la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador de la provincia y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín. El encuentro tuvo como objetivo definir el orden del día de la Decimoprimera Sesión del período ordinario, prevista para este jueves 22 de octubre, a las 9:00 horas.

Participaron de la reunión el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo; el vicepresidente alterno, Marcelo Mallea; el secretario legislativo, Gustavo Velert; y los presidentes de los distintos bloques legislativos: Juan de la Cruz Córdoba (Producción y Trabajo), Luis Rueda (Bloquismo), Alejandra Leonardo (UCR), Gustavo Usin (Actuar), Juan Carlos Quiroga Moyano (Justicialista), Marta Gramajo (Bloque Crecer), Fernando Patinella (La Libertad Avanza), Mario Herrero (Bloque San Juan Vuelve) y Leopoldo Soler (Bloque Mejor Nosotros).

Durante el encuentro, se acordó tratar en el recinto los siguientes despachos de comisiones:

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Expediente Nº 893: Proyecto de Ley presentado por el Interbloque Cambia San Juan, que propone instituir el 15 de septiembre de cada año como el "Día de la Concientización del Linfoma" en el ámbito de la provincia de San Juan.

Expediente Nº 2018: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que propone aprobar la Carta de Acuerdo (CDA) celebrada el 2 de marzo de 2026 entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de San Juan, destinada a la prestación de asistencia técnica para la formulación del Plan Integral Comunitario SJ 01 "Sierras de Chávez, Las Chacras y Bermejo", en el marco del Proyecto REDD+ de Argentina.

  • Expediente Nº 2172: Proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge Castañeda, que impone el nombre "Siete Colores" a la Escuela de Nivel Inicial (E.N.I.) N° 74 en la localidad de Barreal, departamento Calingasta.
  • Expediente Nº 2284: Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que propone modificar la Ley N° 583-A para la regularización dominial de inmuebles del dominio privado del Estado Provincial destinados a vivienda familiar, brindando una solución jurídica a situaciones de ocupación consolidada.
  • Expediente Nº 2285: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que aprueba el Convenio Marco de Colaboración suscripto el 24 de febrero de 2026 entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
  • Expediente Nº 2287: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que propone imponer el nombre "Cielo Alto" a la Escuela de Educación Especial Múltiple del departamento Zonda.
  • Expediente Nº 2296: Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, que aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan y la Asociación Civil Consejo de Fiscales y Asesorías (CONFIAS), suscripto el 31 de agosto de 2026.
  • Expediente Nº 2298: Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que modifica la Ley Provincial N° 1810-A mediante la incorporación de un nuevo régimen complementario al procedimiento de disposición final de vehículos decomisados, habilitando su subasta pública o compactación con fines de recuperación económica para obras y programas sociales o ambientales.
  • Expediente Nº 2355: Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el cual se ratifica el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración de carácter académico, científico y técnico suscripto el 27 de julio de 2026 entre el Ministerio de Salud de San Juan y la Universidad de Congreso.
  • Expediente Nº 2379: Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que propone aprobar el Acta Acuerdo de Veranadas Temporada 2025-2026 (y su Anexo I), suscrita el 9 de diciembre de 2025 por autoridades del Gobierno de San Juan, organismos nacionales y el Gobierno de la Región de Coquimbo (Chile).
  • Expediente Nº 2387: Proyecto de Comunicación presentado por el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, que solicita al Poder Ejecutivo provincial declarar la emergencia agropecuaria (Ley N° 368-A) para mitigar los daños ocasionados por las heladas tardías en la producción local.
  • Expediente Nº 1798: Proyecto de Resolución presentado por los diputados Mario Herrero y Graciela Seva, que declara de interés cultural, histórico y turístico el libro "LA MECA VALLECITO, El sitio Sagrado de la Difunta Correa", del autor sanjuanino Cristian Rubia.
  • Expediente Nº 2266: Proyecto de Resolución presentado por el diputado Emilio Escudero, que declara de interés cultural, histórico y social el libro "Un corazón de Rey: Historia de Cristo Rey de Caucete", de la autora Estela Alejandra Villagra Berrocá.

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