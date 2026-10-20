En la mañana de este martes 20 de octubre, los presidentes de los bloques que integran la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador de la provincia y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín. El encuentro tuvo como objetivo definir el orden del día de la Decimoprimera Sesión del período ordinario, prevista para este jueves 22 de octubre, a las 9:00 horas.
Estos son los temas que tratará Diputados en el recinto este jueves
Los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron en Labor Parlamentaria y definieron los temas de la 11° Sesión de este jueves, a las 9.