Estos son los temas que tratará Diputados en el recinto este jueves

Expediente Nº 893: Proyecto de Ley presentado por el Interbloque Cambia San Juan, que propone instituir el 15 de septiembre de cada año como el "Día de la Concientización del Linfoma" en el ámbito de la provincia de San Juan.

Expediente Nº 2018: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que propone aprobar la Carta de Acuerdo (CDA) celebrada el 2 de marzo de 2026 entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de San Juan, destinada a la prestación de asistencia técnica para la formulación del Plan Integral Comunitario SJ 01 "Sierras de Chávez, Las Chacras y Bermejo", en el marco del Proyecto REDD+ de Argentina.