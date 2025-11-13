Caso Maradona: la fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach

La fiscal Analía Duarte, representante de la Procuración General, afirmó que Makintach “mintió, fue parcial y abusó del poder”, y sostuvo que durante el juicio político “se constataron todas las acusaciones”. También explicó que “utilizó recursos del Estado” para promover “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. Además, aseguró que la funcionaria “juró por sus hijos que no existía un documental”, aunque “para marzo ya estaban los seis títulos de los capítulos” de "Justicia Divina".

En el tramo final del juicio, declaró Jorge Barrera, ex alumno uruguayo de Makintach en la Universidad Austral, quien dijo que la conoció en 2006 y que “siempre fue muy bien considerada por la parte técnica”. En cambio, el representante del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagues, sostuvo: “Es mucho más que un escándalo, es una vergüenza lo que nos ha sucedido a todos”.