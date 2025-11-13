Durante la audiencia de alegatos finales del jury de enjuiciamiento que se lleva adelante en el Anexo del Senado bonaerense, la Fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach. Está acusada de haber intervenido en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, lo que motivó la anulación del proceso.
Caso Maradona: la fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach
Durante los alegatos finales, la representante de la Procuración bonaerense sostuvo que la magistrada fue “parcial” y “abusó del poder” al intervenir en las imágenes grabadas.