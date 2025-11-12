Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido.Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.