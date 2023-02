Desde Nación suspendieron más de 100 mil planes sociales

La ministra sostuvo que se le paga “$32.000 pesos a un conjunto de trabajadores que dicen que están trabajando en actividades productivas o socio comunitarias”, pero dijo que no pueden encontrar a 100.000 titulares que hicieron la contraprestación el mes pasado y les correspondía el plan. “No encuentran a 6000 titulares que hicieron la contraprestación el mes pasado. No se puede seguir convalidando 6000 personas que no encuentran. ¿Qué pasó Belliboni? ¿Dónde están esas personas?”, sentenció Tolosa Paz esta mañana a la radio FM Delta.

Criticó a las organizaciones piqueteras que usan su tiempo para “el transporte, la movilización, el acampe y los baños químicos”, y se refirió a la gestión social del gobierno de Mauricio Macri: “Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados en el gobierno anterior a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio. Es dinero que viene del pago de impuestos de todos los argentinos que nos piden que seamos responsables”, afirmó.

”Hay una causa judicial en pleno proceso de investigación. Hoy cerramos el padrón de liquidación donde va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja. Toda esa información va a ir a la causa y va a investigar la justicia”, completó la funcionaria, que integra el círculo de confianza del presidente Alberto Fernández.

Sobre la validación de identidad, Eduardo Belliboni, en diálogo con LA NACION, dijo: “No es un sistema tan fácil en el que se valida la identidad en una página. Si querés dar bajas, implementas la virtualidad, porque hay gente que no tiene luz, que no está asesorada, que vive lejos. El ahorro para el gobierno de esas 150.000 bajas son $60.000 millones por año. Es un aviso de Sergio Massa de que está ajustando. Y Tolosa Paz salió a anunciarlo como si fuese un triunfo”. Ante aquellas 6000 personas que el ministerio “no encuentra”, respondió que han presentado las obras, pero que “hay gente que vive en Chaco, por ejemplo, lugares remotos. En La Matanza están haciendo el operativo virtual. Tolosa paz quiere acusar al Polo Obrero pero están recién ahora haciendo los operativos. Es un sistema inventado para molestar a la gente. La ministra miente a sabiendas. No entiende el puesto en el que está, no sabe nada”.

Las distintas organizaciones sociales que conforman la unidad piquetera denuncian una serie de trabas e inconvenientes en el proceso de validación de datos. El procedimiento es virtual y se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, uno de cuyos problemas, según refieren, es la validación del rostro. Por ello, uno de los principales reclamos de los piqueteros es la apertura de nuevos centros de validación presencial.