Jugueterías, navidad y aguinaldo: las fichas que mueve el comercio sanjuanino

Rodríguez destacó que algunos factores generan alivio dentro del sector. “La Administración Pública ya cobró sus haberes y desde Hacienda van a anticipar el medio aguinaldo”, señaló. Ese movimiento de dinero representa un impulso clave: “Se espera tener una buena bocanada de oxígeno para el sector”, afirmó.

Vidrieras navideñas y precios

El dirigente agregó que desde la Cámara ultiman detalles del tradicional concurso de vidrieras, una iniciativa que busca acompañar las ventas y promover el clima festivo en los comercios locales. “La idea es ayornar los comercios, tener espíritu navideño y ofrecer los mejores productos al mejor precio”, remarcó.

Uno de los temas consultados fue el anuncio del Gobierno Nacional sobre la baja de aranceles a 14 categorías de juguetes. Rodríguez confirmó que la medida impactará en el consumo: “Es un rubro que viene complicado, pero vamos a encontrar precios bastante similares a los del año anterior, sobre todo en productos de origen nacional”. En el caso de los juguetes importados, estimó variaciones “de alrededor de un 20% o 30% respecto al año pasado”.

“La Noche de las Jugueterías” también estará en San Juan

El presidente de la cámara reconoció que San Juan volverá a adherir a la “Noche de las Jugueterías”, una iniciativa nacional que se realizará el 11 de diciembre. “Todas aquellas iniciativas que incentiven las ventas son buenas”, afirmó. Además, adelantó que los comercios locales se preparan para abastecer la demanda que generan Papá Noel y los Reyes Magos.

Qué necesita el sector para cerrar el año

Consultado sobre las condiciones necesarias para que el comercio logre cerrar mejor este 2025, Rodríguez diferenció la situación macro de la microeconomía. “Está bueno que el Gobierno Nacional ataque la macroeconomía y mantenga estabilidad en la inflación y el dólar”, señaló. Sin embargo, advirtió que el principal desafío sigue siendo el bolsillo de la gente.

“El problema es la microeconomía: al ciudadano común no le llega la posibilidad de recuperar el poder de compra. En tanto eso no exista, los negocios vamos a seguir padeciendo”, finalizó.