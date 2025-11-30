Los juguetes en Argentina son hasta 75% más caros que en la región

La medida se justifica en la comparación regional, que establece que Argentina es el país con los juguetes más caros del subcontinente. La diferencia de precios es abismal respecto a Brasil, Chile, México y Colombia:hP8JTw

Muñeco Transformable: El mismo modelo de una franquicia internacional que cuesta $60.000 en Argentina se vende a solo $15.000 en México (un 75% más barato) y a $20.000 en Brasil y Chile (un 67% más barato).

Bloques de Construcción: Un modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta hasta un 50% menos ($25.000) en Chile y México.

Muñecas : El mismo producto que se vende a $50.000 pesos en el país, se consigue por $35.000 en Brasil (30% más barato).

Patines Infantiles: Un modelo similar que en Argentina cuesta $87.000, se encuentra a $50.000 en la región (un 42,5% más barato).

La reducción arancelaria busca que el aumento de la oferta internacional presione a la baja los precios locales antes de las compras de fin de año.