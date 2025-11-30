El Gobierno Nacional dispuso la reducción de los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción para niños. La medida busca aumentar la competencia y alentar la baja de los elevados precios locales en la previa de la temporada de Navidad
San Juan 8 > País > juguetes
Los juguetes en Argentina son hasta 75% más caros que en la región
El Gobierno redujo aranceles de importación de juguetes a 20%. La medida busca bajar precios que son entre 30% y 75% más altos que en Brasil, Chile y México.