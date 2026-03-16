Confirman que Argentina tiene los dólares para cancelar bonos en julio

También en “Argentina Week”, el ministro de Economía Luis Caputo minimizó el monto de pagos para este año y los calculó a razón de US$1500 millones cada seis meses. “La cifra es consistente con las amortizaciones de capital de los Globales, asumiendo que cerca del 85% del stock se encuentra en manos privadas”, señaló un reporte de GMA Capital.

Sin embargo, los vencimientos de julio abarcan capital e intereses de los bonos Bonares y Globales y suman US$4288 millones. Según detalló ese mismo informe, US$2372 millones corresponden a Globales y US$1916 millones a Bonares.

“De las declaraciones del ministro se desprende, entonces, una estrategia clara: buscar fondos para cancelar los vencimientos de capital de Globales y renovar en el mercado local los vencimientos de los Bonares, evitando por ahora una reapertura del financiamiento externo”, indicó GMA Capital.

En línea con esa última táctica, el Tesoro colocó esta semana US$250 millones en el nuevo bono en dólares ley local, que vence en octubre de 2027. En dos subastas, ya recaudó US$500 millones y planea emitir un total de US$2000 antes del próximo vencimiento de Bonares y Globales. La Secretaría de Finanzas anticipó que los dólares captados con ese instrumento se usarán para cancelar pagos de capital en julio.

Caputo sumó otras vías de financiamiento posibles, como la venta de activos del Estado, vía privatizaciones. Así, GMA Capital concluyó que hubo una confirmación de que el Gobierno no quiere volver a los mercados internacionales. “Los intereses por su parte se pagarían con el superávit fiscal”, indicó el reporte.

Para 2027, la situación financiera está lejos de despejarse. Los vencimientos de bonos ascienden a US$9838 millones: US$5243 millones de Globales y US$4596 millones de Bonares. Como sucedió este año, esos montos estarán distribuidos en dos pagos, a realizar en enero y julio.

A pesar de las cifras, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó en una entrevista con la TV Pública que el Gobierno dispone de una variedad de fuentes de financiamiento que aseguran el cumplimiento de los pagos de julio y enero. Entre ellas, mencionó las privatizaciones, la colocación de bonos en el mercado local y otras alternativas que -dijo- se informarán pronto.