Ricardo Darín y su insólita respuesta sobre su posible entrada a Gran Hermano

A pesar de su extensa trayectoria lidiando con grandes emociones en la ficción, Darín confesó que la realidad lo desbordó en el hospital. El actor recordó con precisión el instante en que la puerta del ascensor se abrió y vio aparecer a su hijo con el bebé en brazos. “Lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre. Dije: ‘Chino, padre… Dios mío, a lo que hemos llegado’. Es tremendo verlo transformado”, relató conmovido.

La insólita respuesta sobre Gran Hermano

En medio de la rueda de prensa por su obra teatral junto a Andrea Pietra, el actor se vio sorprendido por una consulta sobre la tendencia de grandes figuras, como Andrea del Boca, de sumarse a formatos de telerrealidad. Ante la pregunta de si aceptaría entrar a la casa de Gran Hermano, Darín no anduvo con vueltas. Si bien reivindicó la libertad de sus colegas para elegir sus proyectos, fue drástico sobre su propia participación: “Yo no ingresaría, por el momento no... me pegaría un corchazo”, lanzó entre risas, dejando claro que el encierro televisado no está en sus planes. Su compañera de elenco coincidió en que, aunque respeta la decisión ajena, tampoco se ve dentro de un reality.