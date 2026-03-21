Tras el nacimiento de Dante, el primer hijo de Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó, el legendario Ricardo Darín rompió el silencio para compartir sus primeras sensaciones como abuelo. Con su habitual mezcla de lucidez y humor, el protagonista de "Argentina, 1985" describió este presente como un proceso que todavía está "asumiendo", mientras intenta equilibrar su estelar carrera con los mimos al nuevo integrante del clan.
Ricardo Darín y su insólita respuesta sobre su posible entrada a Gran Hermano
Además, el actor se mostró conmovido por la paternidad del Chino Darín y Úrsula Corberó.