UPCN se impuso ante un duro Monteros y jugará la final

El partido fue exigente y hasta comenzó adverso para el conjunto sanjuanino, que mostró carácter y actitud para resolver los momentos más complejos. Monteros dio batalla y, tal como sucedió en la ida, el encuentro se estiró al quinto parcial.

UPCN fue más efectivo en el cierre y selló la clasificación, tras más de 3 horas de juego.