UPCN San Juan Vóley venció a Monteros Vóley Club por 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11) y se clasificó a la final de la Liga de Vóleibol Argentina, tras cerrar la serie de semifinales por 2-0. El encuentro se disputó en el estadio de UPCN, ante más de 3.000 personas, en una noche que volvió a tener al público como protagonista.
UPCN se impuso ante un duro Monteros y jugará la final
Tras más de tres horas de juego, UPCN Vóley venció a Monteros 3-2 y confirmó su histórica presencia en la Liga, con el público como gran protagonista.