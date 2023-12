Cómo es el bastón presidencial de Javier Milei

baston presidencial Milei.jpg

De esta forma, el mandatario decidió romper la tradición de todos los expresidentes desde el regreso de la democracia y no usó el bastón presidencial confeccionado por el histórico orfebre Juan Carlos Pallarols.

Tampoco utilizó la versión hecha por el hijo de Juan Carlos Pallarols, Adrián, ni otra realizada por el orfebre santafesino Santiago Marsilique, seguidor y votante de "las fuerzas del cielo", como Milei denomina a su partido La Libertad Avanza. En ambos casos había incluido la imagen de un león, animal con el que eligió representarse el líder libertario.

El bastón diseñado por Marsilique, que tuvo la aprobación de los seguidores libertarios en las redes sociales, incluía una cabeza de león dominando la pieza y una frase del himno nacional: "Oíd mortales el grito sagrado, Libertad, Libertad, Libertad". En tanto, otra propuesta más tradicional era la de Adrián Pallarols, quien también talló la imagen de un felino, pero mucho más pequeña.

"Esta semana entregué el bastón a la gente de Ceremonial de la Casa Rosada y anoche me llamaron para decirme que estaba todo en orden, pero evidentemente esta mañana hicieron el cambio", relató a Clarín el legendario orfebre Juan Carlos Pallarols, quien desde hace 40 años se encarga de realizar el bastón de mando que se usa en cada ceremonia de asunción de los jefes de Estado.

A pesar de que hace meses tuvo un cruce mediático con el entonces candidato presidencial Javier Milei, quien lo acusó de "mentiroso" haciendo estallar una guerra mediática en torno al bastón presidencial, el platero había revelado que los entredichos entre ambos eran parte del pasado y que la nueva canciller Diana Mondino se había contactado con él para coordinar los detalles.

"Yo hablé con Mondino y con Karina Milei. Su hermana me dijo 'lo estamos evaluando, pero seguramente vamos a optar por lo que decida ceremonial'. La gente de ceremonial recibió mi bastón, pero algo pasó a último momento", relató Pallarols.

Con más de cuatro décadas de experiencia en la elaboración de este tipo de insignias, Juan Carlos Pallarols asegura que entregó su bastón el pasado miércoles, el cual fue elaborado bajo un modelo "institucional" siguiendo el prototipo que aprobaron en el año '83, pero Javier Milei no optó por ninguno de los tres bastones que habían salido a la luz luego de que el libertario triunfó en el balotaje.

"No es el bastón que hizo mi hijo (Adrián) ni el que entregué yo, pero tampoco es el que había aparecido con un león", enumeró el orfebre a cargo de elaborar los bastones presidenciales desde el regreso de la democracia, dejando planteado el interrogante acerca del autor de la pieza.

Luego de plantear el desconocimiento acerca de quién elaboró el bastón que finalmente utilizó el flamante mandatario, Pallarols expresó: "Se supone que van a dar a conocer quién lo hizo porque no deben dejar en el anonimato a un artesano".

"Si hoy Milei decía 'no quiero bastón', no usaba ninguno. Si él pide un bastón con algún símbolo, como los cinco perritos y lo manda a hacer, lo puede usar porque no hay ninguna ley que regule eso. Solo hay una ley de 1942 que habla de la Banda Presidencial, pero del bastón de mando jamás", resumió en diálogo con este diario.

Las risas con Cristina Kirchner por el bastón presidencial

A pesar de la tensión política que se vive entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, los máximos representantes de ambos espacios se mostraron distendidos al intercambiar algunas palabras en torno al bastón de mando, que incluyó sonrisas de por medio.

La ex mandataria se mostró se mostró sumamente interesada por el bastón de mando que llevaba el libertario. El cruce se dio mientras ambos aguardaban a que Victoria Villarruel, flamante vicepresidenta, terminara los trámites administrativos para hacerse cargo de la sesión legislativa en reemplazo de la saliente titular del Senado tal como manda el protocolo.

Lo cierto es que Cristina Kirchner y Javier Milei fueron captados por las cámaras en el momento exacto en el que ambos sonreían en medio una charla que parecía ser amena.