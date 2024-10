La defensa del ex presidente considera que Fabiola Yáñez no tiene permisos para trabajar en España y no pude cumplir con la otra parte que le corresponde como ex cónyuge de Alberto Fernández. Por lo que pedirán que la liquidación de alimentos, prepaga y colegio sea en Argentina.

La ex primera dama y el ex presidente de la Nación tendrán este miércoles una nueva audiencia de conciliación en la Justicia civil en la causa por la cuota de alimentos que inició la mujer. Será la segunda luego de que en la primera, a principios de mes, terminara sin acuerdo entre las partes.