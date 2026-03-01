Caso Maradona: nueva audiencia preliminar al juicio contra la enfermera

Madrid es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC) de ese departamento judicial.

La profesional era una de las enfermeras junto a Ricardo Omar Almirón que atendía al ex entrenador de la Selección argentina en Tigre.

El 17 de marzo de 2026 iniciará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de "Pelusa" y se determinarán las supuestas culpabilidades de Luque, Cosachov, Almirón; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental "Justicia divina", protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.