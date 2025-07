Bullrich apuntó contra Villarruel por la sesión en el Senado

La publicación de la ministra sucedió durante el debate en el Senado, que impulsó Unión por la Patria. La sesión busca aprobar una suba en las jubilaciones y pensiones, la vuelta de la moratoria y la emergencia en discapacidad, tres proyectos, que ya tuvieron media sanción de Diputados. La oposición logró el quorum con 42 votos para iniciar el debate.

Los mismos son resistidos por el Gobierno por las consecuencias que podrían hacer en el equilibrio fiscal. En ese marco, la gestión libertaria habla de "un golpe institucional" de la oposición en el Senado.

En la misma línea se manifestó el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo, al lamentar que "Victoria Villarruel acaba de habilitar una sesión de una manera que no existe en el Reglamento del Senado". "Solamente pueden autoconvocarse para tratar cuestiones de reglamento interno. NO para leyes. NO HAY QUORUM. No debería haber habilitado la sesión. Esto es realmente insólito", escribió en X.