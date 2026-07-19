ANSES: quiénes cobran desde el lunes y de cuánto son los montos de julio

De acuerdo al calendario oficial por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI), las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

Jubilaciones y Pensiones que NO superen el haber mínimo

DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.

Jubilaciones y Pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: Jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: Viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: Lunes 27 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.

Montos oficiales: ¿Cuánto se cobra en julio?

Con la aplicación del 2,15% de ajuste, la jubilación mínima garantizada se posiciona en torno a los $215.600. Al sumarse el bono de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $285.600 netos en su cuenta de la seguridad social.