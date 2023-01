"Argentina será mejor cuando desarrolle la ciencia y la tecnología"

De esta forma, el presidente celebró el lanzamiento de una nueva línea de yogur con probióticos producido por la empresa Danone con tecnología desarrollada por el Conicet que refuerza el sistema inmunológico, contribuye a la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el mandatario aseguró que “comer no es lo mismo que alimentarse” y afirmó que esa no es una cuestión que se “solucione con el mercado sino que debe ser el Estado el que debe ocuparse de nutrir” a las infancias,

"La mejor inversión que puede hacer el Estado es la que hace en educación, conocimiento y tecnología porque uno invierte en el futuro", remarcó.

En ese sentido, el presidente tomó el ejemplo que la Selección Nacional de Fútbol que ganó el último campeonato del mundo que se disputó en Qatar y aseguró que el equipo “demostró que hay que mantener las convicciones en alto y por eso le fue bien”.

"Aunque muchos te apabullen con sus criticas, hay que convocar a los mejores y hacerlos trabajar en equipo porque eso da una fortaleza enorme a cualquier proyecto. Esa es la enseñanza que nos dejó el equipo que condujo (el director técnico Lionel) Scaloni y yo siento que acá estamos haciendo un poco eso", apuntó.

Por su parte, Filmus manifestó un "doble orgullo" por ser investigador del Conicet y por ser parte de "un gobierno que ha puesto a la ciencia y tecnología y a la articulación de lo publico y privado en un lugar central".

"Hay quienes creen que la inversión en ciencia es superflua pero no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado si no es en base a ciencia y tecnología. Se invierte en ciencia para resolver los problemas de la gente, no para los investigadores", remarcó el ministro.

El presidente estuvo acompañado por la presidenta del Conicet Ana Franchi y el CEO y vicepresidente senior de Danone Cono Sur, Juan Garibaldi.

También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades Conicet, de Danone, de la embajada de Francia entre otros.