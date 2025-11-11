La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, y esta semana disputa una nueva fecha FIFA.
Argentina - Angola, el cierre del año de la Scaloneta: día y hora
La Selección argentina concentra en Alicante, España, a la espera de su último amistoso del 2025. La Scaloneta se medirá ante Angola el próximo viernes.