Argentina - Angola, el cierre del año de la Scaloneta: día y hora

La Selección argentina concentra en Alicante, España, a la espera de su último amistoso del 2025. La Scaloneta se medirá ante Angola el próximo viernes.

La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, y esta semana disputa una nueva fecha FIFA.

Concluido el camino hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará un amistoso en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año.

En la pasada gira de octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami; y ahora en noviembre tiene un nuevo compromiso ante Angola.

Cuándo juega la Selección Argentina vs Angola

La Selección argentina vuelve a jugar este viernes 14 de noviembre, en una fecha FIFA que contará con un solo encuentro.

La única parada de la gira será en Luanda, para enfrentar al local Angola.

Angola vs. Argentina

  • Viernes 14 de noviembre
  • 13 horas de Argentina
  • Estadio 11 de Novembro de Luanda

