Aparecieron nuevos chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Las capturas expuestas por Clarín muestran discusiones por plata, pero no en el sentido que Fernández explicó para defenderse de la grave acusación. Según Fernández, Yáñez lo denunció tras recibir una oferta por US$3 millones para hacerlo. Sin embargo, en la conversación, ella asegura que no aceptará ni una moneda de su parte: "No nací con vos. Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado".

Yáñez también reprochó la falta de ayuda financiera para su familia: "Jamás me preguntaste cómo vivía mi familia con $120.000 (menos que un plan). Gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos".