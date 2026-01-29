Jueves de calor extremo y alerta por tormentas hacia el final del día

El detalle del pronóstico para hoy:

Mañana: El cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura de 25°C. El viento soplará desde el Sur (S) a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, sin probabilidades de lluvias para las primeras horas.

Tarde: Se espera el pico de temperatura con una máxima de 36°C. En esta franja horaria comenzará la inestabilidad con la llegada de chaparrones (probabilidad del 10 al 40%) y viento leve del Sudeste (SE).