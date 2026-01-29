Tras una serie de jornadas marcadas por la inestabilidad climática, este jueves se presenta con condiciones extremas de temperatura y el regreso de la probabilidad de precipitaciones para el cierre del día. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia atravesará una tarde de intenso calor seguida de una desmejora en el tiempo.
Jueves de calor extremo y alerta por tormentas hacia el final del día
El termómetro alcanzará una máxima de 36°C en una jornada sofocante. El Servicio Meteorológico Nacional prevé la llegada de chaparrones y tormentas aisladas a partir de la tarde.