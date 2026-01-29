"
Jueves de calor extremo y alerta por tormentas hacia el final del día

El termómetro alcanzará una máxima de 36°C en una jornada sofocante. El Servicio Meteorológico Nacional prevé la llegada de chaparrones y tormentas aisladas a partir de la tarde.

Tras una serie de jornadas marcadas por la inestabilidad climática, este jueves se presenta con condiciones extremas de temperatura y el regreso de la probabilidad de precipitaciones para el cierre del día. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia atravesará una tarde de intenso calor seguida de una desmejora en el tiempo.

El detalle del pronóstico para hoy:

  • Mañana: El cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura de 25°C. El viento soplará desde el Sur (S) a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, sin probabilidades de lluvias para las primeras horas.

  • Tarde: Se espera el pico de temperatura con una máxima de 36°C. En esta franja horaria comenzará la inestabilidad con la llegada de chaparrones (probabilidad del 10 al 40%) y viento leve del Sudeste (SE).

  • Noche: La jornada cerrará con una temperatura de 30°C. Se mantiene vigente la alerta por tormentas aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, bajo vientos predominantes del sector Sur (S).

Ante la vigencia de la alerta por tormentas, se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios, especialmente en zonas que ya se vieron afectadas por las crecientes de los últimos días.

