El FMI llega al país para revisar las metas de reservas y superávit

La agenda inicial estará a cargo del equipo del Palacio de Hacienda, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York para acompañar al presidente Javier Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU. El examen se da en la antesala de un vencimiento de USD 800 millones con el organismo, previsto para el viernes 25 de septiembre.

El foco de las conversaciones se centrará en el contraste entre el desempeño monetario y el fiscal. Mientras que la meta de compras de divisas del Banco Central mostró un sobrecumplimiento al superar los USD 14.200 millones, el resultado fiscal del primer semestre cerró en 0,6% del PBI, quedando levemente por debajo del 0,7% comprometido. La caída de la recaudación por modificaciones impositivas y el nivel de actividad serán los ejes centrales a justificar ante los técnicos de Washington.