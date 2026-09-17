Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Buenos Aires el próximo lunes 21 de septiembre para iniciar la tercera revisión formal del programa vigente con la Argentina. El proceso de auditoría evaluará la evolución de las variables económicas y el grado de cumplimiento de las metas pautadas para 2026.
El FMI llega al país para revisar las metas de reservas y superávit
Los equipos técnicos del organismo aterrizarán el próximo lunes en Buenos Aires para auditar las metas de 2026.