Alberto Fernández confirmó la salida de Juan Manzur del Gabinete

Fuentes del entorno del funcionario confirmaron que dejará su cargo, pero que esto efectivizará recién a fines de febrero.

En el acto de este martes junto a Manzur, el Presidente destacó: "Quiero pedirles que nos llamemos a la reflexión, que nos escuchemos, porque es tiempo de decidir. El 14 de mayo ustedes van a resolver quién gobierna Tucumán. No se olviden de la Argentina que nos dejaron".

"Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara", recordó.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó: "Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias Juan porque me ayudaste todo este tiempo".

Las aspiraciones de Manzur en Tucumán

Manzur confirmó que dejará la jefatura de gabinete antes de tiempo y podría postularse a vicegobernador en una fórmula compartida con Osvaldo Jaldo, pero invertida de la anterior que logró triunfar en 2019, en la que el actual jefe de Gabinete era quien encabezaba la fórmula a la gobernación.

Los comicios en Tucumán serán el 14 de mayo y se sumarán al adelantamiento de las elecciones ya confirmadas en Chaco y en Salta, también separadas de Nación, pese a que son provincias que suelen compartir el calendario electoral con nación.

Hace un mes, el tucumano había anticipado la posibilidad de dejar la jefatura de Gabinete, para hacerse cargo de la campaña electoral en la quinta provincia con mayor caudal electoral del país. Finalmente, por pedido expreso del presidente, decidió quedarse en el cargo de coordinador del gabinete nacional.