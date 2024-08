Alberto Fernández aportó un testigo para defenderse

En un acta de 5 carillas, la testigo asegura que la ex primera dama tomaba alcohol de manera habitual y hasta describe que en una oportunidad la encontró tirada a un costado de la pileta de Olivos. “Yáñez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta”, dijo ante un escribano.

La empleada, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró también que “se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se enterara”. Y que las bebidas se guardaban en la casa de huéspedes, en un armario con llaves, luego de ser ingresadas por dos personas: un peluquero, al que no identifica con nombre y apellido, y Sofía Pacchi, la amiga de Fabiola Yáñez que terminó enemistada por los mensajes que recibía de parte del ex Presidente.