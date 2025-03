El nombre de Adorni venía sonando con fuerza desde que Jorge Macri decidiera desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales porque la gran apuesta del Gobierno en este 2025 es ganarle al PRO en el distrito que gobierna hace 18 años.

De hecho, el propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problema en competir si el Presidente se lo pedía: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, dijo en diálogo con TN.