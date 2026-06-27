Adorni renunció en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La declaración jurada de 2025 de Manuel Adorni

Este jueves, después de más de 90 días desde que estalló el escándalo por su patrimonio, luego de conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, Adorni presentó su declaración jurada. En el documento, sumó el departamento de Caballito y la casa en el country de Indio Cuá.

Además declaró tener US$209 mil y un total de casi $944 millones. También figura la deuda con las cuatro mujeres que le prestaron dinero para comprar propiedades.

Las causas contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei

La renuncia de Manuel Adorni se da en paralelo al avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, incluyendo un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal y la presunta omisión de bienes.

Uno de los focos principales de esa investigación es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, realizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. La operación quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada: una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año.

En ese marco, la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación, declaró ante la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó. Según explicó, se trató de “una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio” y remarcó que fue “una operación normal”, sin irregularidades.

Sin embargo, la fiscalía analiza la lógica económica del acuerdo, en particular el hecho de que se haya estructurado sin interés, y busca reconstruir la trazabilidad completa de la operación.

Además, la investigación incluye la compra de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de la esposa del funcionario.

Esta semana, declaró Matías Tabar, el arquitecto que estuvo a cargo de hacer las refacciones de la propiedad. Aseguró que Adorni le pagó US$245 mil dólares en efectivo y sin factura por remodelaciones que incluyeron la cocina, una pileta, quincho, baños, entre otros.

Los viajes de Manuel Adorni al exterior junto a su esposa

En paralelo, Adorni también quedó bajo la lupa judicial por dos viajes al exterior: uno durante la Argentina Week que se hizo en Nueva York y otro a Punta del Este en un avión privado.

La polémica pública inició luego de que se conociera que Adorni había invitado a su pareja a formar parte de la comitiva oficial que viajó junto al presidente a Nueva York para participar en la “Argentina Week”.

En su primera aparición en los medios luego de ese viaje, el funcionario intentó justificar la decisión y usó una frase que luego se hizo viral. Dijo que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su “compañera de vida”.

Tras solicitar informes a las compañías aéreas, la justicia determinó que el viaje de vuelta fue en un vuelo de línea y que los pasajes -en asientos de primera clase- fueron en la compañía Delta por un valor de 10.000 dólares. Uno de los tickets fue reservado por la Jefatura de Gabinete, es decir, desmiente la información oficial dada por el entonces funcionario que había dicho que la plata para los pasajes había salido de su bolsillo.

Cuando todavía el Gobierno no había logrado reponerse del escándalo del viaje a Nueva York, empezó a circular por redes sociales otra imagen comprometedora: Adorni y su familia viajando a Uruguay en un vuelo privado.

Se investiga el viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. La causa apunta a determinar si los vuelos privados utilizados por su familia fueron financiados por terceros vinculados a contrataciones con el Estado.

Según consta en el expediente, el empresario Marcelo Grandio habría abonado esos traslados. La gerenta comercial de la empresa aérea involucrada declaró que Grandio solicitó una cotización para “invitar a una familia” y que parte del pago se realizó en efectivo, lo que contradice la versión pública del entonces jefe de Gabinete, quien había asegurado haber costeado el viaje por su cuenta.