Adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:

Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.

Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El servicio incluye, además, plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.

Forma de pago y condiciones contractuales

El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.

Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros, al inicio del ciclo lectivo 2026.

Quiénes intervinieron y quiénes firmaron

En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.

El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.

Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la Oficina Anticorrupción, Cancillería dio por cumplido el procedimiento previsto para los casos en los que se detectan vínculos personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado. La adjudicación quedó firme y el contrato, habilitado para su ejecución por el plazo establecido.__IP__

Agencia Noticias Argentinas contactó al ministro Federico Sturzenegger y a Cancillería para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación. Al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.