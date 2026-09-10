Habilitan planes de 4 a 6 cuotas para el pago de las boletas de luz

El esquema contempla entre dos y cuatro facturas impagas correspondientes a los consumos del invierno de 2026. Para la mayoría de los usuarios, el límite será de hasta cuatro cuotas, mientras que las seis cuotas estarán destinadas a los hogares de zonas alejadas que no cuentan con gas natural, debido a que estos usuarios suelen registrar un mayor consumo eléctrico durante los meses de frío.

Los trámites para acceder al plan podrán realizarse de manera remota a través de la aplicación de Naturgy, sin necesidad de concurrir personalmente. La adhesión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2026.

En el caso de los usuarios que cuentan con tarifa social, continuará vigente un esquema diferencial que permite acceder a hasta 12 cuotas sin interés, con plazo para adherir hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde el organismo señalaron que durante el invierno se observó un incremento notable del consumo eléctrico, especialmente en las localidades que no cuentan con redes de gas natural. El fuerte descenso de las temperaturas llevó a los hogares a utilizar durante más tiempo equipos eléctricos para calefaccionarse, lo que se tradujo en facturas más elevadas.

A este mayor consumo se sumó el incremento de los costos de generación y transporte de la energía, componentes que son determinados a nivel nacional y que registraron aumentos sustanciales.

Además, desde el EPRE remarcaron que existe una política nacional de reducción de subsidios, que también impacta sobre el precio final de la electricidad que pagan los usuarios.

En cuanto a los componentes de jurisdicción provincial, los valores se mantuvieron sin modificaciones y continúan vigentes hasta el 31 de agosto, de acuerdo con una decisión adoptada por el Gobierno de San Juan.

La medida apunta principalmente a evitar que los usuarios que atravesaron dificultades económicas durante el invierno lleguen a una situación de corte del suministro por acumulación de deuda.

Desde el organismo indicaron que el objetivo es brindar una alternativa de financiamiento para que los sanjuaninos puedan regularizar sus facturas y mantener el servicio eléctrico.