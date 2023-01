Vuelta a San Juan: los pedaleros, en una jornada a puro entrenamiento

En la noche de ayer martes, los diferentes equipos informaron los recorridos de entrenamiento de hoy, que pueden llegar a sufrir algunos cambios, si tenemos en cuenta lo comentado anteriormente con el tema de la lluvia.

El primero en salir a rodar será el Soudal - Quick Step. El equipo belga informó que a las 9:00 hs saldrá a entrenar con Remco Evenepoel, campeón mundial de ruta y último ganador de la Vuelta a San Juan en el 2019, Fabio Jakobsen, campeón europeo, Michael Morkov, Jan Hirt, Yves Lampaert y Pieter Serry.El destino elegido es Villicum y Ullum.

INEOS Grenadiers de Gran Bretaña con Elia Viviani, Egan Bernal, Filippo Ganna, Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera y Jhonnatan Narváez, saldrán a las 9:30. El equipo británico informó horario de salida pero no el destino del team.

Las 10 hs es el horario elegido por cuatro equipos: BORA – hansgrohe, TotalEnergies, Trek Segafredo y el Israel Premier Tech. Los alemanes del Bora, eligieron la Difunta Correa como destino, con Sam Bennett, Sergio Higuita, Ryan Mullen, Florian Lipowitz, Danny Van Poppel y Jonas Koch.

Ullum será el destino de los franceses del TotalEnergies. Al departamento del oeste sanjuanino llegará el popular Peter Sagan, junto a sus compañeros, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Steff Cras, Alan Jousseaume y Fabien Grellier, mientras que el Trek Segafredo de Estados Unidos, con Jon Aberasturi Izaga, Dario Cataldo, Mathias Vacek, Antwan Tolhoek, Amanuel Werkilul y Quinn Simmons, no informó el destino de su entrenamiento de miércoles, ya que estaban en la tarea de solucionar un inconveniente generado por el no arribo de parte de sus bicicletas.

Hacia el Villicum rodarán los pedalistas del Israel Premier Tech con Giacomo Nizzolo, Marco Frigo, Stephen Williams, Jens Reynders, Matthew Riccitello y Rick Zabel.

El último en salir, es el Movistar Team que partirá a las 10:15 hs y entrenará por Ruta 20 hacia el Villicum. Fernando Gaviria, junto a sus compañeros Oier Lazkano, Einer Rubio, Vinicius Rangel Costa, Abner González y Albert Torres, tomarán rumbo norte hacia el departamento Albardón.

Finalmente destacamos que no informaron sobre sus entrenamientos la selección italiana, y los team Astana y el DSM de Países Bajos. Vale aclarar que el presente cronograma es el que los equipos proveen en los diferentes hoteles donde se hospedan a través de sus responsables de prensa, no están incluidos los equipos sanjuaninos UCI Continental: Virgen de Fátima, Municipalidad de Pocito, Chimbas Te Quiero, SEP San Juan, Municipalidad de Rawson y Gremios por el Deporte, que realizan entrenamientos en forma individual, ya que aún no ingresan a los hoteles asignados por la organización.