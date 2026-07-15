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Videos: San Juan estalló de alegría y las calles son el epicentro de los festejos

El histórico pase a la final del Mundial desató la locura en la provincia. Hubo descontrol en un colectivo de la RedTulum, fiesta en Rawson y Pocito, y hasta un festejo desde el aire.

El pitazo final que decretó el triunfo de Argentina ante Inglaterra desató una verdadera fiesta nacional, y San Juan no fue la excepción. Minutos después de consumada la clasificación a la final del Mundial 2026, miles de sanjuaninos coparon las calles para celebrar, y los lectores de sanjuan8.com compartieron las imágenes más impactantes de una tarde inolvidable.

Locura en la RedTulum: hinchas al techo de un colectivo

Uno de los primeros videos que se volvió viral muestra el descontrol en el transporte público. Una unidad de la RedTulum se vio colmada de fanáticos que, en medio de la euforia, subieron al techo del colectivo en movimiento. El peligroso festejo puso en riesgo la vida de varios jóvenes, generando preocupación a la par de los cantos de victoria.

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Copando las plazas: de Villa Krause a Pocito

La alegría se descentralizó y los departamentos del Gran San Juan vivieron su propia fiesta:

  • Rawson: Cuentas de "rawsinos" coparon la Plaza de Villa Krause con banderas, bombos y camisetas, armando un carnaval improvisado que se extendió por varias cuadras.

  • Pocito: La Plaza principal de Villa Aberastain se transformó en el punto de encuentro de familias enteras que se acercaron a festejar con bocinazos y cantos para la Selección.

Festejo extremo: grito de gol en parapente

Entre los videos más curiosos que enviaron los lectores, se destaca el de un sanjuanino que decidió celebrar desde las alturas. El fanático, que se encontraba practicando parapente en el momento del partido, inmortalizó su festejo suspendido en el aire, flameando la celeste y blanca con la cordillera de fondo.

Como es costumbre en cada hito deportivo, la Plaza 25 de Mayo en Capital concentró a una multitud. Miles de sanjuaninos confluyeron en el corazón de la ciudad para fundirse en abrazos, banderas al viento y bocinazos que prometen sonar hasta altas horas de la noche, palpitando lo que será la gran final de la Copa del Mundo.

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