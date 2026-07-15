Videos: San Juan estalló de alegría y las calles son el epicentro de los festejos

Copando las plazas: de Villa Krause a Pocito

La alegría se descentralizó y los departamentos del Gran San Juan vivieron su propia fiesta:

Rawson: Cuentas de "rawsinos" coparon la Plaza de Villa Krause con banderas, bombos y camisetas, armando un carnaval improvisado que se extendió por varias cuadras.

Pocito: La Plaza principal de Villa Aberastain se transformó en el punto de encuentro de familias enteras que se acercaron a festejar con bocinazos y cantos para la Selección.

Festejo extremo: grito de gol en parapente

Entre los videos más curiosos que enviaron los lectores, se destaca el de un sanjuanino que decidió celebrar desde las alturas. El fanático, que se encontraba practicando parapente en el momento del partido, inmortalizó su festejo suspendido en el aire, flameando la celeste y blanca con la cordillera de fondo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 8 San Juan (@canal8sanjuan)

Como es costumbre en cada hito deportivo, la Plaza 25 de Mayo en Capital concentró a una multitud. Miles de sanjuaninos confluyeron en el corazón de la ciudad para fundirse en abrazos, banderas al viento y bocinazos que prometen sonar hasta altas horas de la noche, palpitando lo que será la gran final de la Copa del Mundo.