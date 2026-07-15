El pitazo final que decretó el triunfo de Argentina ante Inglaterra desató una verdadera fiesta nacional, y San Juan no fue la excepción. Minutos después de consumada la clasificación a la final del Mundial 2026, miles de sanjuaninos coparon las calles para celebrar, y los lectores de sanjuan8.com compartieron las imágenes más impactantes de una tarde inolvidable.
Videos: San Juan estalló de alegría y las calles son el epicentro de los festejos
El histórico pase a la final del Mundial desató la locura en la provincia. Hubo descontrol en un colectivo de la RedTulum, fiesta en Rawson y Pocito, y hasta un festejo desde el aire.