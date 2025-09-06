Tres vueltas olímpicas en menos de un año. Más precisamente en un breve lapso de apenas 265 días. Vélez vive un presente de ensueño. El triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario, inobjetable por la superioridad que mostró el equipo de Guillermo Barros Schelotto, no sólo servirá para nutrir una vitrina que ya ostenta 19 trofeos. También puede oficiar como un envión anímico crucial, como la plataforma de despegue para tomar vuelo con destino a cumbres mucho más altas. Porque este Fortín, alimentado por el combustible de la implacable ambición de un técnico acostumbrado durante toda su vida a convivir con el éxito, da pelea en serio en distintos frentes de batalla. Se encuentra segundo en la Zona B del Torneo Clausura y está en cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que tendrá que medirse con Racing el martes 16 de septiembre, en el estadio José Amalfitani, y el 23, en el Cilindro de Avellaneda.
¡Vélez, campeón de la Supercopa Argentina!
Vélez sumó un nuevo título tras ganarle 2-0 a Central Córdoba. Es el segundo trofeo que consigue en el año, tras haber obtenido la Supercopa Internacional.