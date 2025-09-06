¡Vélez, campeón de la Supercopa Argentina!

El partido fue una lucha. Se peleó en cada centímetro de la cancha. Incluso en los bancos de suplentes, donde terminaron todos expulsados: De Felippe, Guillermo e incluso Gustavo. El césped pareció la Plaza de Mayo, con protestas, piquetes y marchas en cada pelota dividida. Y nadie le escapó a las asperezas. Vélez jugó cuando pudo hacerlo y se puso la ropa de fajina para combatir con tesón cuando las circunstancias lo requirieron.

Al Fortín le costó acomodarse en los primeros minutos. De arranque se lo notó incómodo ante un adversario duro, que hizo del sacrificio su bandera. El Ferroviario esperó y salió al galope, fundamentalmente con la velocidad de Perelló, quien corrió más rápido de lo que pensó y por eso no logró culminar con resoluciones acertadas sus buenas intenciones. Pero Vélez creció con el correr del partido. Presionó Bouzat, se proyectó Galván, organizó Aliendro, fue incisivo Machuca y participativo Maher Carrizo, quien las pidió todas pero muchas veces se enredó. Los de Liniers se fueron al descanso marcando una supremacía en el final de la primera etapa, pero les faltaba el toque final.