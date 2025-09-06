"
¡Vélez, campeón de la Supercopa Argentina!

Vélez sumó un nuevo título tras ganarle 2-0 a Central Córdoba. Es el segundo trofeo que consigue en el año, tras haber obtenido la Supercopa Internacional.

Tres vueltas olímpicas en menos de un año. Más precisamente en un breve lapso de apenas 265 días. Vélez vive un presente de ensueño. El triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario, inobjetable por la superioridad que mostró el equipo de Guillermo Barros Schelotto, no sólo servirá para nutrir una vitrina que ya ostenta 19 trofeos. También puede oficiar como un envión anímico crucial, como la plataforma de despegue para tomar vuelo con destino a cumbres mucho más altas. Porque este Fortín, alimentado por el combustible de la implacable ambición de un técnico acostumbrado durante toda su vida a convivir con el éxito, da pelea en serio en distintos frentes de batalla. Se encuentra segundo en la Zona B del Torneo Clausura y está en cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que tendrá que medirse con Racing el martes 16 de septiembre, en el estadio José Amalfitani, y el 23, en el Cilindro de Avellaneda.

El partido fue una lucha. Se peleó en cada centímetro de la cancha. Incluso en los bancos de suplentes, donde terminaron todos expulsados: De Felippe, Guillermo e incluso Gustavo. El césped pareció la Plaza de Mayo, con protestas, piquetes y marchas en cada pelota dividida. Y nadie le escapó a las asperezas. Vélez jugó cuando pudo hacerlo y se puso la ropa de fajina para combatir con tesón cuando las circunstancias lo requirieron.

Al Fortín le costó acomodarse en los primeros minutos. De arranque se lo notó incómodo ante un adversario duro, que hizo del sacrificio su bandera. El Ferroviario esperó y salió al galope, fundamentalmente con la velocidad de Perelló, quien corrió más rápido de lo que pensó y por eso no logró culminar con resoluciones acertadas sus buenas intenciones. Pero Vélez creció con el correr del partido. Presionó Bouzat, se proyectó Galván, organizó Aliendro, fue incisivo Machuca y participativo Maher Carrizo, quien las pidió todas pero muchas veces se enredó. Los de Liniers se fueron al descanso marcando una supremacía en el final de la primera etapa, pero les faltaba el toque final.

En el complemento el dominio del conjunto de Guillermo se acentuó. Hubo más conexión, se clarificaron las rutas de pase, aparecieron las sociedades y los espacios. Fue en ese momento cuando emergió el héroe menos pensado: Gordon, con dos precisos cabezazos derivados de acciones de pelota parada, logró vencer la resistencia de un Aguerre que le había ahogado varias veces el grito a Braian Romero.

Vélez, que el 8 de julio había festejado al levantar la Supercopa Internacional contra Estudiantes, también de la mano de Barros Schelotto, armó otra fiesta en Rosario. Lejos parece haber quedado el temor que imperaba en el club cuando llegó Guillermo. El entrenador tomó el timón de un equipo que estaba muy comprometido con la permanencia, lo despertó de la pesadilla y lo invitó a soñar en grande.

