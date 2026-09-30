La Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el primer partido sin Messi

A los 29 minutos llegó el segundo. Nicolás Paz aprovechó una gran asistencia de Exequiel Palacios y definió con categoría: picó la pelota por encima del arquero boliviano para convertir un verdadero golazo.

Con el 2-0, Argentina se fue al descanso con una ventaja cómoda después de un primer tiempo en el que controló gran parte del juego.

El “Cuti” y el “Flaco” completaron la goleada

El segundo tiempo comenzó con Argentina nuevamente en busca del arco rival. A los 16 minutos de la segunda etapa, Cristian Romero amplió la diferencia.

El defensor, que estrenó la capitanía, conectó de cabeza un preciso tiro de esquina ejecutado por Nicolás Paz y marcó el 3-0.

Con el partido controlado, Lionel Scaloni realizó modificaciones. Leonardo Balerdi ingresó por Romero, Valentín Barco reemplazó a Prestianni y Franco Mastantuono entró por Paz.

La goleada se completó a los 41 minutos del complemento. El “Flaco” López apareció con una definición propia de un goleador para establecer el 4-0 definitivo.

De esta manera, Argentina cerró una sólida actuación en Córdoba y se impuso con contundencia ante Bolivia, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y el “Flaco” López.