UPCN, subcampeón de la Supercopa 2026/2027

Petar Premovic, con 17 puntos, fue el máximo anotador de UPCN, mientras que Guilherme Araujo, de Ciudad Vóley, lideró la tabla de goleadores del encuentro con 20 tantos.

De esta manera, UPCN cerró su participación en la primera competencia oficial de la temporada 2026/2027 con el subcampeonato, luego de haber superado a Boca Juniors por 3-0 en las semifinales.

Ahora, el equipo dirigido por Fabián Armoa regresará a San Juan para continuar con su preparación y enfocarse en la Superliga Argentina de Vóleibol.

El primer tour del torneo se disputará en Tucumán, del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el que UPCN enfrentará a Ferro, San Lorenzo y Sonder.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Petar Premovic; Pablo Crer, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, Leon Meier; Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Imanol Salazar, Juan Simón Villarruel, Gaspar Bittar, Gerónimo Elgueta, Mateo Gómez e Iván Quiroga.

Ciudad Vóley: Nicolás Uriarte, Guilherme Araujo; Cledenilson Souza, Maximiliano Gauna; Artiom Sushko, Leandro Calvo; Damián Zalcman-Luca Duek (líbero). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Bruno Wagner y Demián González.

Parciales: 25-23, 21-25, 18-25 y 22-25.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón, Buenos Aires.