UPCN Vóley debutará en Tucumán ante River por la Liga Argentina

La Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 contará con la participación de 10 equipos: Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia, Waiwen y UPCN San Juan.
La fase regular se disputará en seis tours, entre noviembre y febrero. El tercer tour se jugará en San Juan, donde el Gremial será local.
Calendario de la fase regular:
Tour 1: 6 al 9 de noviembre – Tucumán (Monteros Vóley)
Tour 2: 20 al 23 de noviembre – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)
Tour 3: 4 al 7 de diciembre – San Juan (UPCN)
Tour 4: 15 al 18 de enero – AMBA (Boca Juniors)
Tour 5: 29 de enero al 1 de febrero – Comodoro Rivadavia (Waiwen)
Tour 6: 12 al 15 de febrero – CABA (River Plate)
Con una base sólida, planificación estratégica y jerarquía individual, UPCN buscará mantenerse entre los protagonistas de la competencia y pelear por los primeros puestos, como lo ha hecho en las últimas temporadas.