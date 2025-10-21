UPCN Vóley debutará en Tucumán ante River por la Liga Argentina

El equipo dirigido por Fabián Armoa debutará el jueves 6 de noviembre a las 15:00 frente a River Plate, continuará el viernes 7 a las 21:00 contra Tucumán de Gimnasia y cerrará su participación en el tour el domingo 9 a las 18:00, enfrentando a Waiwen Vóley Club.

El plantel del Gremial combina jugadores experimentados y nuevas incorporaciones, tras una intensa pretemporada con enfoque físico y táctico. Entre los nombres más destacados aparecen los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich; los opuestos Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia); y los líberos Pedro Besso y Federico Trucco.