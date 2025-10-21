"
UPCN Vóley debutará en Tucumán ante River por la Liga Argentina

El Gremial arranca la temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina. Jugará su primer tour en Tucumán y enfrentará a River, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.

UPCN San Juan Vóley se prepara para su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, con la primera fecha del Tour 1, que se disputará del 6 al 9 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

El equipo dirigido por Fabián Armoa debutará el jueves 6 de noviembre a las 15:00 frente a River Plate, continuará el viernes 7 a las 21:00 contra Tucumán de Gimnasia y cerrará su participación en el tour el domingo 9 a las 18:00, enfrentando a Waiwen Vóley Club.

El plantel del Gremial combina jugadores experimentados y nuevas incorporaciones, tras una intensa pretemporada con enfoque físico y táctico. Entre los nombres más destacados aparecen los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich; los opuestos Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia); y los líberos Pedro Besso y Federico Trucco.

La Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 contará con la participación de 10 equipos: Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia, Waiwen y UPCN San Juan.

La fase regular se disputará en seis tours, entre noviembre y febrero. El tercer tour se jugará en San Juan, donde el Gremial será local.

Calendario de la fase regular:

  • Tour 1: 6 al 9 de noviembre – Tucumán (Monteros Vóley)

  • Tour 2: 20 al 23 de noviembre – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

  • Tour 3: 4 al 7 de diciembre – San Juan (UPCN)

  • Tour 4: 15 al 18 de enero – AMBA (Boca Juniors)

  • Tour 5: 29 de enero al 1 de febrero – Comodoro Rivadavia (Waiwen)

  • Tour 6: 12 al 15 de febrero – CABA (River Plate)

Con una base sólida, planificación estratégica y jerarquía individual, UPCN buscará mantenerse entre los protagonistas de la competencia y pelear por los primeros puestos, como lo ha hecho en las últimas temporadas.

