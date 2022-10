UPCN venció a Once Unidos y es finalista de la Supercopa

En la segunda parte, los dirigidos por Fabián Armoa mantuvieron el dominio. UPCN lastimó por las puntas y los centrales no dejaron pasaron los primeros tiempos, para adelantarse 13-6. En paralelo, el DT de Los Cóndores empezó a rotar el banco, para darle minutos de juego a todo el plantel. Once Unidos no pudo acomodarse, pese a buscarlo y tener buenas rachas, especialmente las que generó Gazaba, y UPCN apuró la definición, para ganar 25-19 tras un ataque de Gabriel Santos.

El tercer set fue el más atractivo. Si bien UPCN empezó ganando, fue perdiendo la presión que había generado sobre el rival y Once Unidos aprovechó la veta, para crecer en volumen de juego y por primera vez empatar y pasar al frente en el marcador (14-12). Los Cóndores reaccionaron rápidamente, Poglajen apretó con el saque, el bloqueo volvió a ganerar peso y el equipo provocó una racha favorable para quedar 20-17. En el sprint, UPCN quedó 23-20, Gabriel anotó el match ball y el opuesto lo cerró con un poderoso ataque: 25-21.