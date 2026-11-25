Durante el acto se realizó la lectura de la ley, la entrega de un ejemplar a los familiares y el descubrimiento de una placa conmemorativa que identifica oficialmente al destacamento con su nuevo nombre. La ceremonia también incluyó un homenaje a la memoria de Carbajal, con un toque de silencio interpretado por la Banda de Música de la Policía de San Juan.

El secretario de seguridad, Enrique Delgado, hizo uso de la palabra y comentó que "me quedo con tres palabras, gratitud, amor y esperanza, hoy se resume en eso, un reconocimiento a un hombre que falleció haciendo lo que siempre hizo. Desde el momento en que se fue de Iglesia a la ciudad para entrar a la escuela de cadetes de la Policía de San Juan, se recibió de oficial y desde el primer momento de su carrera empezó a servir a la provincia como bombero".

Además dijo que "es importante recalcar el accionar del gobernador, porque es consciente de la importancia de estos cuatro héroes sanjuaninos para la provincia y lo demostró: reconociendo el historial de Jorge Carbajal y, en virtud de él, ascendiéndolo post mortem de comisario mayor a comisario general.

Es un legado que va a quedar para todos los sanjuaninos, el de Jorge Carbajal y de los otros tres amigos que fallecieron ese día. Por eso, memoria y honor para el comisario general Jorge Carbajal" cerró su discurso.

Luego, la hermana de Carbajal, Rita Carbajal, agregó que "toda mi familia expresa nuestro más profundo agradecimiento por este hermoso y significativo reconocimiento a mi querido hermano Jorge Carbajal al imponer su nombre al destacamento de bomberos del distrito de Las Flores". "Jorge era oriundo de Buena Esperanza, con esfuerzo y vocación se fue a estudiar y se recibió de oficial, tuvo como primer destino la dirección de bomberos, desarrollando gran parte de su carrera en la ciudad de. Su vida se apagó demasiado pronto mientras realizaba una capacitación relacionada con su profesión, entregándose a su vocación de servicio que tanto lo caracterizaba" concluyó.

El comisario general Jorge Carbajal desarrolló una destacada trayectoria dentro de la institución policial y cumplió funciones en el destacamento de bomberos que hoy. Su fallecimiento en la tragedia aérea que enlutó a la provincia dejó una profunda huella en la Policía de San Juan y en la comunidad.

El reconocimiento permitirá mantener viva su memoria y transmitir su ejemplo a las nuevas generaciones de efectivos. El nombre de Jorge Carbajal quedará ligado a un espacio desde el cual se trabaja diariamente en la prevención, la asistencia y la protección de las familias sanjuaninas.