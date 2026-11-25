Las obras de repavimentación en la Avenida de Circunvalación suman una nueva restricción vehicular a partir de este miércoles 25 de noviembre, con la ampliación del corte de tránsito sobre el anillo externo.
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Siguen las obras: amplían el corte en el anillo externo de Avenida Circunvalación
La restricción rige desde este miércoles debido a las tareas de repavimentación. Quienes circulen por ese sector deberán desviar hacia calle Mendoza y retomar recién pasando Urquiza.