De acuerdo con el esquema dispuesto para la zona de obra, los conductores que circulen por el anillo externo deberán tomar la salida hacia calle Mendoza, continuar su recorrido por el lateral de Circunvalación y recién reincorporarse a la avenida a través de la rampa de acceso ubicada pasando calle Urquiza.

Ante esta modificación en la circulación, se recomienda a los automovilistas optar por vías alternativas para evitar demoras, respetar la señalización vial instalada en el sector y transitar con máxima precaución en todo el tramo intervenido.