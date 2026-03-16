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UPCN abre semifinales de la Liga Argentina ante Monteros en Tucumán

UPCN iniciará este martes la serie con el primer encuentro del cruce, pactado al mejor de tres partidos, que se disputará desde las 21.30 en Monteros.

UPCN San Juan Vóley iniciará este martes la serie de semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina frente a Monteros. El primer encuentro del cruce, pactado al mejor de tres partidos, se disputará desde las 21,30 en el Polideportivo de Monteros, Tucumán, con transmisión por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

El conjunto sanjuanino afrontará una nueva instancia decisiva en su rica historia dentro del certamen. Será la 16ª semifinal en 18 participaciones en la Liga Argentina. En ese recorrido, UPCN logró avanzar a la final en 13 oportunidades, instancia en la que luego conquistó 9 títulos, incluidos seis consecutivos.

Las únicas temporadas en las que no jugó semifinales fueron la 2007/08, en su debut en la Liga, y la 2019/20, cuando el torneo fue suspendido tras los cuartos de final por la pandemia (UPCN ya se había clasificado).

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El equipo dirigido por Fabián Armoa, que terminó segundo en la fase regular y eso le permitirá definir la serie como local la próxima semana, viene de eliminar a San Lorenzo en cuartos de final. Fue tras cerrar la llave 2-0, con triunfos por 3-0 y 3-2.

Monteros, en tanto, necesitó tres partidos para superar a River Plate en su serie de cuartos. Tras caer 3-2 en el primer encuentro, el equipo tucumano igualó la llave con un 3-0 y luego selló la clasificación con un 3-2. En fase regular había quedado tercero.

En cuanto a los antecedentes de esta temporada entre ambos equipos, UPCN se impuso en las dos ocasiones en las que se enfrentaron durante la etapa clasificatoria: ganó 3-1 en Tucumán en el Tour 2, disputado en noviembre, y 3-0 en Chubut durante el Tour 5, en enero. Sin embargo, el plantel sanjuanino sabe que en instancias de playoffs los antecedentes deben quedar de lado y cada cruce presenta una historia distinta.

Por su parte, la otra llave de semifinales enfrentará a Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia, serie que también comenzará este martes en Tucumán, desde las 18,30.

Cómo sigue

Semifinal 2

Martes 24 de marzo - 20:00

UPCN vs. Monteros

Estadio UPCN

Semifinal 3 (condicional)

Miércoles 25 de marzo - 21:00

UPCN vs. Monteros

Estadio UPCN

Embed - LVA RUS 25-26 | SEMIFINALES | DIA 1: Monteros vs. UPCN San Juan

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