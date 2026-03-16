UPCN abre semifinales de la Liga Argentina ante Monteros en Tucumán

El equipo dirigido por Fabián Armoa, que terminó segundo en la fase regular y eso le permitirá definir la serie como local la próxima semana, viene de eliminar a San Lorenzo en cuartos de final. Fue tras cerrar la llave 2-0, con triunfos por 3-0 y 3-2.

Monteros, en tanto, necesitó tres partidos para superar a River Plate en su serie de cuartos. Tras caer 3-2 en el primer encuentro, el equipo tucumano igualó la llave con un 3-0 y luego selló la clasificación con un 3-2. En fase regular había quedado tercero.

En cuanto a los antecedentes de esta temporada entre ambos equipos, UPCN se impuso en las dos ocasiones en las que se enfrentaron durante la etapa clasificatoria: ganó 3-1 en Tucumán en el Tour 2, disputado en noviembre, y 3-0 en Chubut durante el Tour 5, en enero. Sin embargo, el plantel sanjuanino sabe que en instancias de playoffs los antecedentes deben quedar de lado y cada cruce presenta una historia distinta.

Por su parte, la otra llave de semifinales enfrentará a Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia, serie que también comenzará este martes en Tucumán, desde las 18,30.

Cómo sigue

Semifinal 2

Martes 24 de marzo - 20:00

UPCN vs. Monteros

Estadio UPCN

Semifinal 3 (condicional)

Miércoles 25 de marzo - 21:00

UPCN vs. Monteros

Estadio UPCN