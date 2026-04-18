El Superclásico vuelve a latir: números, historia y presente

Partidos jugados: 265

265 Victorias de Boca: 93

93 Victorias de River: 88

88 Empates: 84

En goles, la ventaja también es leve:

Boca: 341

341 River: 323

La diferencia es mínima, pero sostenida: Boca lidera el historial desde los años 90 y logró mantenerse arriba hasta hoy.

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Cómo se construyó la ventaja

El dominio del clásico fue mutando con las décadas:

Primeros años (1910-1950): leve supremacía de River

leve supremacía de River Décadas del 50 al 70: Boca empareja y pasa al frente

Boca empareja y pasa al frente Años 80: River recupera terreno

River recupera terreno Desde los 90: Boca toma el control del historial

Ese recorrido explica el presente: una ventaja xeneize corta, pero simbólica. Más allá de la historia, el partido llega con presión para ambos.

El contexto competitivo, la exigencia de resultados y la necesidad de afirmarse en el torneo convierten al clásico en un punto de inflexión. No importa la tabla: el impacto siempre es emocional y deportivo.

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El árbitro y un antecedente equilibrado

El encargado de impartir justicia será Darío Herrera, con historial repartido en clásicos:

3 triunfos de Boca

1 triunfo de River

2 empates

Un dato que refuerza la lógica del Superclásico: nunca hay un dominador claro.

Cómo llegan y qué se espera

En la previa, los entrenadores apuestan a esquemas tradicionales:

Boca: 4-4-2, con peso ofensivo y equilibrio

4-4-2, con peso ofensivo y equilibrio River: 4-3-3, con vocación más agresiva

Las ausencias también juegan su partido, como la baja de Agustín Marchesín en el arco xeneize.

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El Superclásico no responde a estadísticas ni a pronósticos. Es un escenario donde el pasado pesa, pero no define. Cada cruce vuelve a empezar de cero. Y este domingo, con el Monumental como escenario, Boca y River volverán a escribir otra página de una rivalidad que no se agota.