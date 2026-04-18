El Superclásico vuelve a latir: números, historia y presente
Boca y River vuelven a enfrentarse en el Monumental con un historial ajustado y realidades que presionan. Más de un siglo de rivalidad en un nuevo capítulo.
El Superclásico del fútbol argentino suma un nuevo capítulo este domingo 19 de abril, cuando River Plate reciba a Boca Juniors en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
No será un partido más. Cada cruce arrastra una historia que comenzó el 24 de agosto de 1913, cuando se enfrentaron por primera vez en cancha de Racing. Desde entonces pasaron casi 113 años de enfrentamientos, atravesados por cambios de época, estilos y protagonistas, pero con una constante: la tensión intacta.
Historial: una diferencia que no define nada
En números, el clásico sigue siendo uno de los más parejos del mundo:
La diferencia es mínima, pero sostenida: Boca lidera el historial desde los años 90 y logró mantenerse arriba hasta hoy.
Cómo se construyó la ventaja
El dominio del clásico fue mutando con las décadas:
Primeros años (1910-1950): leve supremacía de River
Décadas del 50 al 70: Boca empareja y pasa al frente
Años 80: River recupera terreno
Desde los 90: Boca toma el control del historial
Ese recorrido explica el presente: una ventaja xeneize corta, pero simbólica. Más allá de la historia, el partido llega con presión para ambos.
El contexto competitivo, la exigencia de resultados y la necesidad de afirmarse en el torneo convierten al clásico en un punto de inflexión. No importa la tabla: el impacto siempre es emocional y deportivo.
El árbitro y un antecedente equilibrado
El encargado de impartir justicia será Darío Herrera, con historial repartido en clásicos:
3 triunfos de Boca
1 triunfo de River
2 empates
Un dato que refuerza la lógica del Superclásico: nunca hay un dominador claro.
Cómo llegan y qué se espera
En la previa, los entrenadores apuestan a esquemas tradicionales:
Boca: 4-4-2, con peso ofensivo y equilibrio
River: 4-3-3, con vocación más agresiva
Las ausencias también juegan su partido, como la baja de Agustín Marchesín en el arco xeneize.
Embed - MIRA ESTO ANTES DEL PARTIDO | River vs Boca | Superclasico
El Superclásico no responde a estadísticas ni a pronósticos. Es un escenario donde el pasado pesa, pero no define. Cada cruce vuelve a empezar de cero. Y este domingo, con el Monumental como escenario, Boca y River volverán a escribir otra página de una rivalidad que no se agota.