Derechos fragmentados del Mundial: qué partidos se verán y cuáles no

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En concreto, la distribución será la siguiente: 22 partidos de la fase inicial, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, uno de cuartos y la totalidad de las semifinales y la final. Este último punto no es menor, ya que garantiza que la plataforma tendrá presencia en los momentos de mayor audiencia del torneo.

Además, está previsto que cada país pueda ver todos los partidos de su selección, lo que asegura un piso alto de interés para el público local.

La letra chica: no será el Mundial completo

El dato más relevante —y que marca el verdadero alcance del acuerdo— es que Disney+ no tendrá los 104 partidos que compondrán el Mundial 2026. Es decir, el torneo no estará concentrado en una sola pantalla.

Esto implica que el resto de los encuentros será distribuido entre otros operadores, ya sean señales abiertas o de cable, dependiendo de cada país. En ese esquema, el Mundial se fragmenta en términos de derechos, una lógica que la FIFA viene profundizando en los últimos años para maximizar ingresos.

En otras palabras, el hincha deberá combinar plataformas si quiere acceder a la totalidad del torneo.

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Una cobertura pensada como experiencia

Más allá de los partidos, ESPN apuesta a construir una programación integral dentro de Disney+. La propuesta incluye contenido disponible las 24 horas, con análisis, previas, resúmenes y segmentos especiales a cargo de figuras reconocidas del periodismo deportivo.

El objetivo es claro: no solo transmitir encuentros, sino ofrecer una experiencia continua alrededor del Mundial, en línea con el consumo actual, más cercano a lo digital y bajo demanda.

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Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Para todos, sin usar la… — Manuel Adorni (@madorni) January 19, 2026

Un Mundial que también cambia fuera de la cancha

La edición 2026 será histórica por múltiples razones. Se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones.

Ese cambio de escala también impacta en el negocio televisivo. La expansión del torneo y la diversificación de audiencias empujan a una redistribución de los derechos, donde el streaming gana protagonismo pero aún convive con la televisión tradicional.

En ese escenario, el acuerdo entre ESPN y Disney+ no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia: el Mundial ya no se juega solo en la cancha, también se disputa en las pantallas.