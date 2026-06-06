Universitario mostró carácter, pero se quedó sin premio en Mendoza

Durante los primeros 40 minutos, el quince clavo logró imponer condiciones y mostró una mayor regularidad en su juego. Liceo aprovechó sus oportunidades, manejó mejor la posesión y construyó una diferencia importante en el marcador. Al término de la primera mitad, los mendocinos se fueron al descanso con una ventaja de 29-03 gracias a una sólida actuación colectiva.

Sin embargo, Universitario regresó al campo con otra actitud. El equipo comenzó a hacerse dueño de la pelota, mejoró notablemente en las formaciones fijas y encontró mayor profundidad en ataque. Con pelotas de calidad y una mejor ocupación de los espacios, los dirigidos por Fernando Torcivia lograron meterse nuevamente en partido.