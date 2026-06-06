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Universitario mostró carácter, pero se quedó sin premio en Mendoza

Universitario cayó ante Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano.

Universitario no pudo sumar en su visita a Mendoza y cayó ante Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. En un encuentro que tuvo dos caras muy marcadas, el quince sanjuanino reaccionó en el complemento y estuvo cerca de concretar una remontada que finalmente no alcanzó.

Durante los primeros 40 minutos, el quince clavo logró imponer condiciones y mostró una mayor regularidad en su juego. Liceo aprovechó sus oportunidades, manejó mejor la posesión y construyó una diferencia importante en el marcador. Al término de la primera mitad, los mendocinos se fueron al descanso con una ventaja de 29-03 gracias a una sólida actuación colectiva.

Sin embargo, Universitario regresó al campo con otra actitud. El equipo comenzó a hacerse dueño de la pelota, mejoró notablemente en las formaciones fijas y encontró mayor profundidad en ataque. Con pelotas de calidad y una mejor ocupación de los espacios, los dirigidos por Fernando Torcivia lograron meterse nuevamente en partido.

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Los tries comenzaron a llegar y la diferencia empezó a reducirse. La Uni mostró carácter, intensidad y una gran capacidad de reacción frente a un rival que había dominado gran parte del encuentro. El empuje del quince sanjuanino obligó a los Clavos a defender cada vez más cerca de su ingoal durante los minutos finales. De todas maneras, el triunfo fue para los mendocinos por 35-24.

Más allá del resultado, el equipo dejó señales positivas en la segunda mitad y continúa sumando experiencia en una competencia de máxima exigencia. Ahora deberá enfocarse en el próximo compromiso con la intención de transformar esas buenas sensaciones en resultados.

Tantos

Liceo 35

Try: Facundo Lucero (x2), Ignacio Galdo, Santiago Videau.

Conversión: Tomás Videla (x3) .

Penal: Tomás Videla (x3).

Universitario 24

Try: Nicolás Martínez, Santiago Achem, Bautista Suárez.

Conversión: Geronimo Arabel (x3).

Penal: Teo Azar.

Resultado parcial: Liceo 29-03 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Gino Castellino (LRC), Julián Aguiar (UNI), Juan Manuel Pérez Caram (LRC).

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