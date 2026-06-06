Universitario mostró carácter, pero se quedó sin premio en Mendoza

Los tries comenzaron a llegar y la diferencia empezó a reducirse. La Uni mostró carácter, intensidad y una gran capacidad de reacción frente a un rival que había dominado gran parte del encuentro. El empuje del quince sanjuanino obligó a los Clavos a defender cada vez más cerca de su ingoal durante los minutos finales. De todas maneras, el triunfo fue para los mendocinos por 35-24.
Más allá del resultado, el equipo dejó señales positivas en la segunda mitad y continúa sumando experiencia en una competencia de máxima exigencia. Ahora deberá enfocarse en el próximo compromiso con la intención de transformar esas buenas sensaciones en resultados.
Tantos
Liceo 35
Try: Facundo Lucero (x2), Ignacio Galdo, Santiago Videau.
Conversión: Tomás Videla (x3) .
Penal: Tomás Videla (x3).
Universitario 24
Try: Nicolás Martínez, Santiago Achem, Bautista Suárez.
Conversión: Geronimo Arabel (x3).
Penal: Teo Azar.
Resultado parcial: Liceo 29-03 Universitario
Amonestaciones
Amarilla: Gino Castellino (LRC), Julián Aguiar (UNI), Juan Manuel Pérez Caram (LRC).