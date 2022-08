Un opuesto oriundo de Brasil, entre las incorporaciones de UPCN

Por su parte, Juan Bucciarelli es un conocido de los sanjuaninos y en esta ocasión será parte de plantel de UPCN. El opuesto viene de jugar en el L’Illa Grau de la Superliga de España, mientras que en Liga Argentina lo hizo para Obras Voley. De esta manera, en el rol de opuestos se da una renovación total con respecto a la temporada pasada, ya que en el equipo anterior lo hicieron Federico Pereyra y Franco Cáceres.

The best of Gabriel Santos (Opposite) 2021/2022 – PLAYERS ON VOLLEYBALL