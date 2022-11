Un debut complicado en la liga LVA RUS 22/23 para UVT

En el segundo parcial UVT pudo anotar varios puntos por errores del rival, en lo que fue un comienzo igualado, también, a diferencia con el primer set, se pudo anotar más puntos en ataque. Ya acercándose a los puntos finales, UVT no pudo mantener el ritmo provocado por el rival donde volvió a sacar ventaja el equipo formoseño cerrando el set 21-25 a su favor.

El comienzo del tercer set no fue el mejor para la Unión Vecinal de Trinidad, a pesar de esto se pudo acercar en el marcador y soñar con la recuperación, pero esa ilusión duro poco, se notaba una diferencia entre los equipos. Promediando la mitad del set, Policial saco una buena ventaja sobre los sanjuaninos manteniéndola hasta el cierre del parcial, el cual termino 19-25, concretándose así la derrota en el debut del elenco Uveteño.

Para hacer un balance, UVT no demostró lo que puede hacer, es un equipo joven que está en formación, pero puede jugar mucho mejor de lo que se vio. Como clave en el encuentro para explicar la derrota, no se convirtieron puntos en el bloqueo, recibió muchos puntos de saque y no supo superar el bloqueo rival durante muchos tramos del cotejo. Ahora queda levantar cabeza y pensar en el partido del sábado frente al anfitrión, Ciudad.

Próximos Encuentros:

Sábado 5 de noviembre 21:00 vs Ciudad de Buenos Aires

Domingo 6 de noviembre 18:00 vs Obras de San Juan