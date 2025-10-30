Úbeda define el once de Boca para visitar a Estudiantes

¿Quién ocupará su lugar en el eje? Todo indica que será Tomás Belmonte, quien le habría ganado la pulseada a Ander Herrera y volvería a ser titular luego de diez partidos. El ex-Lanús había sufrido un desgarro que lo marginó de cuatro partidos del Torneo Clausura y, cuando regresó, la dupla Paredes-Battaglia se había asentado en el mediocampo.

Williams Alarcón dejó dudas luego de su floja actuación del lunes y le cedería el lugar a Exequiel Zeballos, de gran ingreso ante Belgrano y Barracas. Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo.