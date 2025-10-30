Por primera vez desde que pegó la vuelta, Boca prescindirá de su máxima figura para encarar un partido clave contra Estudiantes: Leandro Paredes. El cinco campeón del mundo quedó suspendido por la quinta amarilla que recibió ante Barracas Central y, si bien se "limpió" para el Superclásico, no podrá jugar el próximo domingo en La Plata. En ese contexto, este jueves en La Bombonera Claudio Úbeda comenzó a diagramar el equipo sin su estrella y con dos sorpresas.
Úbeda define el once de Boca para visitar a Estudiantes
El DT de Boca se decidió por el ex-Lanús como reemplazante del campeón del mundo y colocó como titular al Chango, que venía pidiendo pista.