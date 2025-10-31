El embajador de Japón en Argentina llegó a San Juan

Durante el encuentro, se intercambiaron saludos y se destacó el interés mutuo en fortalecer los lazos institucionales y de cooperación entre Japón y la Provincia de San Juan, especialmente en materia de desarrollo productivo y relaciones bilaterales.

Embajador de Japon 2

Participaron del saludo el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quienes manifestaron su agradecimiento por la visita y su disposición a continuar consolidando vínculos que promuevan oportunidades de intercambio y colaboración.