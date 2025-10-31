"
El embajador de Japón en Argentina llegó a San Juan

Yamauchi Hiroshi, embajador de Japón en Argentina, llegó a San Juan y fue recibido por el vicegobernador Fabián Martín y otras autoridades.

En el Anexo de la Cámara de Diputados, autoridades del Gobierno de San Juan recibieron la visita protocolar del Embajador de Japón en la República Argentina, Yamauchi Hiroshi, quien estuvo acompañado por Nakai Kenta, Segundo Secretario de la Sección Económica de la Embajada de Japón.

Durante el encuentro, se intercambiaron saludos y se destacó el interés mutuo en fortalecer los lazos institucionales y de cooperación entre Japón y la Provincia de San Juan, especialmente en materia de desarrollo productivo y relaciones bilaterales.

Embajador de Japon 2

Participaron del saludo el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quienes manifestaron su agradecimiento por la visita y su disposición a continuar consolidando vínculos que promuevan oportunidades de intercambio y colaboración.

