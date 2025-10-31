En el Anexo de la Cámara de Diputados, autoridades del Gobierno de San Juan recibieron la visita protocolar del Embajador de Japón en la República Argentina, Yamauchi Hiroshi, quien estuvo acompañado por Nakai Kenta, Segundo Secretario de la Sección Económica de la Embajada de Japón.
El embajador de Japón en Argentina llegó a San Juan
