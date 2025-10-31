"
Comenzó la venta de entradas para la FNS 2025: precios, puntos de venta y beneficios

Las entradas pueden adquirirse online en autoentrada.com y, desde el 31 de octubre, también en la boletería del Teatro del Bicentenario. Habrá opciones desde $5.000 y beneficios especiales para jubilados y personas con discapacidad.

El Gobierno de San Juan informó que ya está habilitada la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”. Los interesados pueden adquirirlas a través de la plataforma www.autoentrada.com y, desde el 31 de octubre, también de forma presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Los valores varían según la ubicación dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que la entrada más económica da acceso a la Feria y al show del Velódromo. Los menores de seis años ingresan gratis a estos espacios.

Precios por sector (Estadio San Juan del Bicentenario):

  • Popular norte y sur: $10.000

  • Campo (de pie): $25.000

  • Platea alta: $30.000

  • Platea baja numerada: $35.000

  • Entrada general Feria + Velódromo: $5.000

Todas las entradas incluyen el acceso tanto a la Feria como al show del Velódromo.

Beneficios con Banco San Juan

Las compras realizadas con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán abonarse en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

Entradas para jubilados

Los jubilados podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen el ingreso a la Feria, al Velódromo y a la tribuna popular del Estadio del Bicentenario.

Podrán retirarlas desde el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en la boletería del Teatro del Bicentenario.

Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán comprar sus entradas con un 50% de descuento.

Personas con discapacidad

Para garantizar la accesibilidad, se dispondrán de 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas, además de 100 lugares en tribunas populares destinados a otras discapacidades acreditadas.

Las entradas se retiran en la boletería del Teatro, presentando el carnet correspondiente.

Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo con solo presentar su acreditación.

