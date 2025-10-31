Comenzó la venta de entradas para la FNS 2025: precios, puntos de venta y beneficios

Popular norte y sur: $10.000

Campo (de pie): $25.000

Platea alta: $30.000

Platea baja numerada: $35.000

Entrada general Feria + Velódromo: $5.000

Todas las entradas incluyen el acceso tanto a la Feria como al show del Velódromo.

Beneficios con Banco San Juan

Las compras realizadas con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán abonarse en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

Entradas para jubilados

Los jubilados podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen el ingreso a la Feria, al Velódromo y a la tribuna popular del Estadio del Bicentenario.

Podrán retirarlas desde el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en la boletería del Teatro del Bicentenario.

Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán comprar sus entradas con un 50% de descuento.

Personas con discapacidad

Para garantizar la accesibilidad, se dispondrán de 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas, además de 100 lugares en tribunas populares destinados a otras discapacidades acreditadas.

Las entradas se retiran en la boletería del Teatro, presentando el carnet correspondiente.

Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo con solo presentar su acreditación.