El Gobierno de San Juan informó que ya está habilitada la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”. Los interesados pueden adquirirlas a través de la plataforma www.autoentrada.com y, desde el 31 de octubre, también de forma presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Comenzó la venta de entradas para la FNS 2025: precios, puntos de venta y beneficios
Las entradas pueden adquirirse online en autoentrada.com y, desde el 31 de octubre, también en la boletería del Teatro del Bicentenario. Habrá opciones desde $5.000 y beneficios especiales para jubilados y personas con discapacidad.