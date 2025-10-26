Los convocados de Boca para visitar a Barracas

El delantero uruguayo todavía no pudo sumarse a los trabajos a la par del grupo como consecuencia de la lesión en el psoas derecho que sufrió después de su último partido, ante Rosario Central, a mediados de septiembre. De igual manera, Battaglia sufrió un desgarro y, de mínima, no estará ni para el partido con Barracas ni para el siguiente, ante Estudiantes.

image

La buena noticia la trajo el regreso de Milton Delgado, de gran nivel con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile. El mediocampista fue elegido como el Balón de Bronce del torneo y, en su primer partido desde su regreso, será titular al lado de Leandro Paredes, en reemplazo de Battaglia.