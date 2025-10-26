Si bien el fútbol argentino no tuvo actividad este fin de semana como consecuencia de las elecciones legislativas, lo cierto es que Boca deberá jugar el lunes ante Barracas el partido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo. De cara al encuentro, el entrenador, Claudio Úbeda, presentó la lista de convocados sin Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, pero con el retorno de Milton Delgado.
Los convocados de Boca para visitar a Barracas
El uruguayo y el mediocampista serán bajas por lesión para el partido pendiente ante Barracas, pero la vuelta de Milton Delgado desde el Sub 20 le da una alternativa más a Úbeda para el mediocampo.