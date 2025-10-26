"
Los convocados de Boca para visitar a Barracas

El uruguayo y el mediocampista serán bajas por lesión para el partido pendiente ante Barracas, pero la vuelta de Milton Delgado desde el Sub 20 le da una alternativa más a Úbeda para el mediocampo.

Si bien el fútbol argentino no tuvo actividad este fin de semana como consecuencia de las elecciones legislativas, lo cierto es que Boca deberá jugar el lunes ante Barracas el partido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo. De cara al encuentro, el entrenador, Claudio Úbeda, presentó la lista de convocados sin Edinson Cavani ni Rodrigo Battaglia, pero con el retorno de Milton Delgado.

El delantero uruguayo todavía no pudo sumarse a los trabajos a la par del grupo como consecuencia de la lesión en el psoas derecho que sufrió después de su último partido, ante Rosario Central, a mediados de septiembre. De igual manera, Battaglia sufrió un desgarro y, de mínima, no estará ni para el partido con Barracas ni para el siguiente, ante Estudiantes.

image

La buena noticia la trajo el regreso de Milton Delgado, de gran nivel con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile. El mediocampista fue elegido como el Balón de Bronce del torneo y, en su primer partido desde su regreso, será titular al lado de Leandro Paredes, en reemplazo de Battaglia.

En cuanto al resto de la lista, las otras bajas conocidas hacen referencia a jugadores que no serán tenidos en cuenta y que, seguramente, a partir de diciembre busquen un nuevo destino. Allí, aparecen casos como el de Frank Fabra -quien en diciembre quedará libre-, Lucas Blondel e Ignacio Miramón -quien no será comprado cuando finalice su préstamo-.

Si bien Úbeda todavía no confirmó al equipo, lo cierto es que el cambio de Delgado por Battaglia no sería el único. Durante la semana, el DT ensayó con Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre, quien no pudo entrenar ni miércoles ni jueves por un cuadro febril. Así, el chileno pica en punta para meterse en el once.

FUENTE: TyC Sports

