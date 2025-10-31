El título de la Superliga masculina de hockey sobre patines se definirá este viernes en San Juan. Richet Zapata y Valenciano se medirán, desde las 22, en el tercer y definitivo partido de la serie final. El duelo se desarrollará en el estadio Aldo Cantoni.
Valenciano y Richet definen la Superliga de hockey sobre patines
