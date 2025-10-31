"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Richet Zapata

Valenciano y Richet definen la Superliga de hockey sobre patines

Valenciano y Richet Zapata jugarán este viernes, desde las 22, el tercer y definitivo partido de la serie final. El juego será en el estadio Aldo Cantoni.

El título de la Superliga masculina de hockey sobre patines se definirá este viernes en San Juan. Richet Zapata y Valenciano se medirán, desde las 22, en el tercer y definitivo partido de la serie final. El duelo se desarrollará en el estadio Aldo Cantoni.

Valenciano fue el ganador del primer cruce que se disputó el 17 de octubre. La Barraca se impuso en esa oportunidad por 3 a 2.

El 19 de octubre llegó la revancha de Richet Zapata. El Violeta ganó 6 a 3 y forzó un tercer partido para definir el certamen.

Te puede interesar...

La definición se había programado para el viernes 24, pero luego se cambió para el 31 por la veda electoral y la imposibilidad de usar el estadio.

Temas

Te puede interesar