Punta Negra a pleno: cerca de 40 nadadores disfrutan del dique cada fin de semana

Cerimedo destacó que el espejo de agua ya está operativo y recordó que los nadadores deben cumplir con una serie de requisitos de seguridad. Desde el mes de agosto, algunas personas ingresan sin traje de neopreno, aunque bajo estrictas normas y controles.

soleado punta negra

Para hacerlo, los deportistas deben firmar un consentimiento en la Guardia Náutica, donde queda registrada su entrada y el equipo utilizado. “Todos deben portar un torpedo por una cuestión de seguridad”, aclaró Cerimedo, en referencia al dispositivo de flotación obligatorio.