El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, explicó que durante la semana suelen ingresar alrededor de 10 personas a nadar en el dique Punta Negra, mientras que los sábados y domingos la cifra asciende a entre 30 y 40 deportistas.
Punta Negra a pleno: cerca de 40 nadadores disfrutan del dique cada fin de semana
