Punta Negra a pleno: cerca de 40 nadadores disfrutan del dique cada fin de semana

El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, informó que el dique Punta Negra ya se encuentra operativo y que los fines de semana se registran entre 30 y 40 nadadores en sus aguas.

El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, explicó que durante la semana suelen ingresar alrededor de 10 personas a nadar en el dique Punta Negra, mientras que los sábados y domingos la cifra asciende a entre 30 y 40 deportistas.

Cerimedo destacó que el espejo de agua ya está operativo y recordó que los nadadores deben cumplir con una serie de requisitos de seguridad. Desde el mes de agosto, algunas personas ingresan sin traje de neopreno, aunque bajo estrictas normas y controles.

soleado punta negra

Para hacerlo, los deportistas deben firmar un consentimiento en la Guardia Náutica, donde queda registrada su entrada y el equipo utilizado. “Todos deben portar un torpedo por una cuestión de seguridad”, aclaró Cerimedo, en referencia al dispositivo de flotación obligatorio.

Por otro lado, adelantó que luego de la Fiesta Nacional del Sol 2025 se inaugurarán nuevos miradores en la zona, una obra que busca mejorar la experiencia turística y deportiva en el dique Punta Negra.

