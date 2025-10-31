"
Agenda del fin de semana: música, ferias y experiencias para todos los gustos

Desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la provincia ofrece una variada propuesta cultural que incluye conciertos, ferias, talleres, teatro y el esperado Laberinto del Terror.

San Juan se prepara para vivir el primer fin de semana de noviembre con una agenda cultural repleta de actividades en distintos puntos de la provincia. Habrá música en vivo, espectáculos, ferias de emprendedores, experiencias inmersivas y talleres artísticos para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Auditorio Juan Victoria

  • Jueves 30 - 21:30 h: Tito Otiñano presenta un tributo a Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos, acompañado por músicos locales. Entrada solidaria con donación de alimentos no perecederos.

  • Viernes 31 - 21 h: La Orquesta Sinfónica celebra el 50° aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes con invitados especiales. Entrada libre y gratuita.

  • Sábado 1 - 19 h:Cerati bajo las estrellas”, homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con BOKANEGRA. Habrá feria, patio gastronómico y espacio infantil. Entrada $10.000.

  • Sábado 1 - 21 h: El Coro Vocacional UNSJ ofrece “Cantamigos”, con bono contribución de $3.000.

  • Domingo 2 - 20 h: Concierto “Bach & Guastavino”, por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina. Entrada libre y gratuita.

  • Domingo 2 - 18:30 a 22:30 h: Feria de emprendedores “El Paseíto”, con música funcional, gastronomía y juegos infantiles.

Teatro del Bicentenario

  • Viernes 31 - 21:30 h: Emi Voiro presenta su espectáculo “Tatuajes de Ruta”. Entradas en boletería y en tuentrada.com.

  • Sábado 1 - 21:30 h: Nicolás Olivieri lanza su disco “Joven Cantor”, acompañado por músicos y bailarines. Entradas $8.000.

Centro Cultural Conte Grand

  • Del 31 de octubre al 2 de noviembre - 19 a 00 h: Llega la 3° edición del “Laberinto del Terror”, con feria de emprendedores en la explanada. Entrada libre y gratuita; acceso al laberinto $5.000.

Chalet Cantoni

  • Viernes 31 - 18 h: Workshop “Get Look”, sobre producción musical. Costo $12.000 con inscripción previa.

  • Sábado 1 - 20 h: Festival “Vibra Alterna”, encuentro gratuito con bandas emergentes locales y nacionales.

  • Domingo 2 - 20 h: Concierto “Cantando en el Chalet”, con la Camerata San Juan. Entrada libre y gratuita.

Teatro Sarmiento

  • Sábado 1 - 21 h: Espectáculo “Evocaciones”, con los mejores tributos a la música del recuerdo. Entradas $10.000 en tuentrada.com.

Predio Tiro Libre, El Temple

  • Sábado 1 - Desde las 21 h: “Experiencia Carnaval” con Los Tekis, Sergio Galleguillo, Omega, La Nota, Nano Rodríguez y la Fiesta Bresh. Entradas en paseshow.com.ar o puntos de venta físicos.

    Evento exclusivo para mayores de 18 años.

