Agenda del fin de semana: música, ferias y experiencias para todos los gustos

Auditorio Juan Victoria

Jueves 30 - 21:30 h: Tito Otiñano presenta un tributo a Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos, acompañado por músicos locales. Entrada solidaria con donación de alimentos no perecederos.

Viernes 31 - 21 h: La Orquesta Sinfónica celebra el 50° aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes con invitados especiales. Entrada libre y gratuita.

Sábado 1 - 19 h: “Cerati bajo las estrellas”, homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con BOKANEGRA. Habrá feria, patio gastronómico y espacio infantil. Entrada $10.000.

Sábado 1 - 21 h: El Coro Vocacional UNSJ ofrece “Cantamigos”, con bono contribución de $3.000.

Domingo 2 - 20 h: Concierto “Bach & Guastavino”, por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina. Entrada libre y gratuita.