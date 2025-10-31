San Juan se prepara para vivir el primer fin de semana de noviembre con una agenda cultural repleta de actividades en distintos puntos de la provincia. Habrá música en vivo, espectáculos, ferias de emprendedores, experiencias inmersivas y talleres artísticos para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.
Agenda del fin de semana: música, ferias y experiencias para todos los gustos
Desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la provincia ofrece una variada propuesta cultural que incluye conciertos, ferias, talleres, teatro y el esperado Laberinto del Terror.